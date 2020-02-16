تشكيل أرسال – سيبايوس أساسي لأول مرة مع أرتيتا

يظهر الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار لـ أرسنال، لأول مرة في التشكيل الأساسي للمدفعجية تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

أرسنال يستعد لمواجهة نيوكاسل في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال شهد الظهور الأساسي الأول لـ سيبايوس مع أرتيتا، بعدما شارك كبديل أمام بورنموث في كأس إنجلترا.

وغاب سيبايوس عن أرسنال منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

ويعتمد أرتيتا على الشاب إدوارد نيكيتاه في الهجوم بجانب نيكولاس بيبي وبيير إيميريك أوباميانج.

🚨 Team news is in at the Emirates 🚨 🇪🇸 @DaniCeballos46 starts ⚡️ Nicolas Pepe returns 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leads the line#ARSNEW — Arsenal (@Arsenal) February 16, 2020

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: هيكتور بيليرين – شكوردان موستافي – دافيد لويز – ساكا.

الوسط الدفاعي: جرانيت تشاكا – سيبايوس.

الوسط الهجومي: نيكيتاه – أوزيل – بيبي.

الهجوم: أوباميانج.

ويجلس ألكسندر لاكازيت وجابريل مارتينيلي على مقاعد بدلاء أرسنال.

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