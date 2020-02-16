في الدرجة الثانية - طهطا يفوز لأول مرة.. وبني سويف يقفز للصدارة

فاز طهطا لأول مرة في الموسم الحالي من مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية بتفوقه بنتيجة 2-1 على مضيفه الفيوم في ملعب الأسيوطي بالجولة 15.

ورفع طهطا، متذيل ترتيب مجموعة الصعيد، رصيده إلى 7 نقاط مبتعدا بسبع نقاط عن الفيوم عاشر الترتيب.

وكانت المباراة هي الأولى للمدرب مصطفى حكيم مع طهطا.

وارتقى بني سويف لصدارة الترتيب متساويا مع البنك الأهلي بعد فوزه على ضيفه الألومنيوم بهدف رضا عبد العال في الدقيقة 13.

وظل الألومنيوم ثالثا في الترتيب ورصيده 29 نقطة مبتعدا بنقطتين عن بني سويف والبنك الأهلي.

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وفاز بترول أسيوط على المنيا بهدف مصطفى شلبي من ركلة جزاء وتفوق سوهاج على مضيفه الإعلاميين بنتيجة 3-1. أحرز لسوهاج اللاعبون محمد ناجح وأحمد جمال وأسامة رجب بينما سجل للإعلاميين اللاعب مهدي صبحي.

ورفع فريق شبان قنا رصيده إلى 29 نقطة بالفوز على ديروط بهدفين دون رد ليظل الأول رابعا في جدول الترتيب بينما الأخير في المركز 11.

وتختتم الجولة بمواجهة تليفونات بني سويف والبنك الأهلي يوم الإثنين وسينفرد الأخير بصدارة البطولة في حالة فوزه.

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