الأهلي يعلن جاهزية أفشة للسوبر.. برنامج بدني خاص للاعبين بمعسكر الإمارات

أعلن الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن جاهزية محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في السوبر أمام الزمالك.

وكان أفشة قد اشتكى من آلام في الركبة وفضل الجهاز الفني منحه راحه وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس بالإمارات في مباراة السوبر المصري قبل أن يتواجها مجددا يوم 24 فبراير في مصر بالدوري.

وتطير بعثة الأهلي برئاسة خالد الدرندلي إلى الإمارات في الثانية من ظهر غد الاثنين في طريقها للعاصمة الإماراتية.

وحدد الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر الحادية عشرة ونصف صباح غد موعدا للتجمع بمطار القاهرة.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته الجماعية أمس السبت عقب الفوز على المصري يوم الجمعة بثلاثة أهداف دون رد.

ومنح فايلر اللاعبين راحة من تدريبات اليوم الاحد تجنبا للإرهاق.

ووضع فايلر برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق.

ويتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الإمارات بهدف تجهيزهم.

ومن المقرر أن يجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة غدا الاثنين فور وصول البعثة إلى الإمارات مع فايلر للتأكيد على الأمور الخاصة ببرنامج الفريق هناك.

ويؤدي الأهلي تدريباته في أبو ظبي يومي الثلاثاء والأربعاء استعدادا لمواجهة السوبر بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم.

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