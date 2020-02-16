طارق السعيد يكشف انتمائه التشجيعي: الحكام "بيتلككوا" ليفوز الأهلي.. ولهذا تركت الزمالك

الأحد، 16 فبراير 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

طارق السعيد

كشف طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، إنه تشجيعيا ينتمي للأبيض، كما أشار إلى أنه يرى أن الحكام لهم يد في انتصارات الأحمر.

وقال السعيد في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "الحكام (بتتلكك) ليفوز الأهلي، هذا يحدث مع الزمالك أحيانا، لكن ليس مثل الأهلي".

وأضاف "أحيانا اللمسة داخل منطقة الجزاء تحسب ركلة جزاء للأهلي، لأن الأهلي لو خسر يهاجم الإعلام الحكم ويجعلونه من الكفار".

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وأضاف "أنا أحسب نفسي على الزمالك، أقدر جدا فترة لعبي في الأهلي، لكن انتمائي الأول للزمالك".

وأكمل "رفض بعض من المنتمين للزمالك لي هو حب لي، لو لم أكن مؤثرا لما اهتموا".

وأتم "رحلت عن الزمالك لأن الإدارة لم تكن تريد استمراري".

السعيد من ناشئي الأهلي، إلا أنه لعب للزمالك بين عامي 1998 و2001 وحصد معه لقب الدوري 3 مرات، بجانب لقب كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس.

وبعد فترة احتراف قصيرة في أندرلخت البلجيكي، عاد للزمالك عام 2002 ولعب معه حتى 2006، وبعدها انتهى عقده وانتقل للأهلي حيث لعب حتى 2008 وحصد معه 5 ألقاب بينهم لقب لدوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

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