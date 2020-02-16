سلة - NBA يعلن تفاصيل رعايته لبطولة إفريقيا للأندية.. والزمالك يمثل مصر

أعلنت لجنة الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA عن رعايتها لبطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى بمشاركة 12 فريقا بينهم الزمالك المصري.

وتقام بطولة إفريقيا لأول مرة تحت رعاية NBA ومن المقرر إقامتها في 7 دول مختلفة وأصبح اسمها BAL وتنطلق يوم 12 مارس المقبل.

وتشارك 4 أندية عربية وهم الزمالك واتحاد منستير التونسي وسالا المغربي والمجمع البترولي الجزائري.

كما تشارك أندية بترو دي لواندا الأنجولي ودوانز السنغالي وريفرز هوبرز النيجيري وفاب الكاميروني والبوليس المالي وباتريوتس الرواندي وجي إن بي سي من مدغشقر وأخيرا فيروفيارو الموزمبيقي.

وتقسم الفرق على مجموعتين وتنطلق المباريات يوم 12 مارس المقبل، وتقام في القاهرة وتونس والمغرب والسنغال ونيجيريا وأنجولا.

يتأهل أول ثلاثة أندية من كل مجموعة إلى الدور الثاني ويسمى "سوبر 6" ويتم تقسيمهم على مجموعة واحدة وتقام بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل من تلك المرحلة أول 4 أندية لنصف النهائي المقرر إقامته بمدينة كيجالي برواندا في مايو المقبل بالنظام الإقصائي إذ يواجه صاحب المركز الأول، الفريق صاحب المركز الرابع بينما يلعب ثاني الترتيب أمام الثالث.

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