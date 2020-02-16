مجلس أبو ظبي الرياضي: مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري

الأحد، 16 فبراير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

أفشة - محمد عواد - الأهلي - الزمالك

كشف سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، عن إقامة مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك على هامش لقاء السوبر المحلي يوم الخميس المقبل.

وقال العريفي في تصريحات لقناة أبو ظبي: "الاتحاد المصري مشكورا سيقوم باختيار الأسماء التي ستشارك في المباراة، التي ستقام عشية مواجهة كأس السوبر".

وأضاف العريفي "سيكون هناك الكثير من الفعاليات، ولكن الأهم أن يظهر الفريقين بمستواهما المعروف".

أخبار متعلقة
مرتضى: الجنايني لم يستقبل بعثة الزمالك مثل الأهلي.. وهذا سبب "خدعة" السوبر الإفريقي الزمالك قبل السوبر المصري: أفضل بطولة هي التي نحصدها على حساب الأهلي أحمد مرتضى: مواجهة الزمالك لـ الترجي يوم 28 فبراير = تأجيل لقاء الأهلي

وأردف "كل المباريات التي استضفناها في الإمارات كانت مثيرة، نتمنى استمرار الأمر".

ويواجه الأهلي بطل الدوري الزمالك بطل كأس مصر في مواجهة كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

اقرأ أيضا:

ليفربول لا يُقهر

مدرب صن داونز يتحدث عن إصابة حارسه

الأمن يرفض طلب الأهلي

برشلونة ينتصر في المعركة العقائدية

الإعلان عن حكم الأهلي وصن داونز

السوبر المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
محافظة الإسماعيلية تنفي السماح للجماهير بحضور مواجهة الرجاء مجانا 3 دقيقة | الوطن العربي
تعرف على تقييم صلاح أمام نورويتش من الصحف الإنجليزية 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي: نريد لقاء صن داونز في استاد القاهرة بحضور 65 ألف.. حفل عيد الحب حضره أعداد غفيرة 22 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يعلن جاهزية أفشة للسوبر.. برنامج بدني خاص للاعبين بمعسكر الإمارات 53 دقيقة | الدوري المصري
آخرهم أحمد صلاح حسني.. نجوم كرة احترفوا التمثيل 59 دقيقة | مصر
طارق السعيد يكشف انتمائه التشجيعي: الحكام "بيتلككوا" ليفوز الأهلي.. ولهذا تركت الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك