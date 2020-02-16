مجلس أبو ظبي الرياضي: مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري

كشف سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، عن إقامة مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك على هامش لقاء السوبر المحلي يوم الخميس المقبل.

وقال العريفي في تصريحات لقناة أبو ظبي: "الاتحاد المصري مشكورا سيقوم باختيار الأسماء التي ستشارك في المباراة، التي ستقام عشية مواجهة كأس السوبر".

وأضاف العريفي "سيكون هناك الكثير من الفعاليات، ولكن الأهم أن يظهر الفريقين بمستواهما المعروف".

وأردف "كل المباريات التي استضفناها في الإمارات كانت مثيرة، نتمنى استمرار الأمر".

ويواجه الأهلي بطل الدوري الزمالك بطل كأس مصر في مواجهة كأس السوبر المصري يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي.

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