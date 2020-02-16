كرة سلة - الجولة الأخيرة من دوري السوبر لتحديد مواجهات ربع النهائي

الأحد، 16 فبراير 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

الأهلي الاتحاد السكندري - كرة سلة

تختتم اليوم الأحد منافسات دور المجموعات بدوري السوبر لرجال كرة السلة المصري لتحديد مواجهات دور ربع النهائي بالنظام الإقصائي.

وتنطلق المنافسات بمواجهة طلائع الجيش لفريق سموحة في الرابعة عصرا، ويستضيف الزمالك فريق سبورتنج في الخامسة مساء.

كما يستضيف الأهلي فريق مصر للتأمين في السادسة مساء قبل أن يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الجزيرة في الثامنة مساء.

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يتصدر الاتحاد السكندري جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويليه الأهلي بـ23 نقطة متفوقا على الجزيرة صاحب نفس عدد النقاط بسبب المواجهات المباشرة، ويأتي سبورتنج في المركز الاربع بـ 20 نقطة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 19 نقطة بينما سموحة في المركز السادس بـ18 نقطة ومصر للتأمين في المركز السابع بـ 15 نقطة وأخيرا طلائع الجيش بـ 14 نقطة.

ويحتاج الاتحاد السكندري للفوز من أجل تصدر الترتيب، بينما يحتاج الأهلي للفوز مع خسارة الاتحاد السكندري من أجل الصدارة.

وبعد نهاية دور المجموعات يلعب صاحب المركز الأول مع المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وتلعب مباريات دور الثمانية أيام 19 و21 و24 و26 فبراير، و1 مارس. بنظام الخمس مباريات والفائز في 3 مواجهات يتأهل للدور المقبل.

ثم دور نصف النهائي وتقام مبارياته أيام 5 و7 و10 و12 و16 مارس.

والنهائي يلعب أيام 1 و3 و7 و9 و12 أبريل المقبل.

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