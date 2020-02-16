مرتضى: الجنايني لم يستقبل بعثة الزمالك مثل الأهلي.. وهذا سبب "خدعة" السوبر الإفريقي

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة فريقه العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى "كنت أتوقع تواجد عمرو الجنايني هنا ولكن ذلك لم يحدث".

بعثة الزمالك عادت في الساعات القليلة الماضية إلى مصر بعد التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

وقال مرتضى منصور: "كنت أتواجد تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين لـ الأهلي".

وتطرق رئيس الزمالك للحديث عن الفوز على الترجي قائلا: "كنت أشعر بأننا سننتصر أمام الترجي ولذلك صممت على عودة البعثة لـ مصر أولا".

وأوضح " صممت على عودة البعثة لـ مصر أولا وليس السفر للإمارات لكي يرى كل اللاعبين فرحة الجماهير أمامهم".

ووجه مرتضى منصور رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك، قائلا: "جمهور الزمالك في الوطن العربي وإفريقيا أكثر جدا جدا جدا من جماهير الأهلي. جمهور الزمالك مرعب ورائع".

وأكمل حديثه قائلا: "الزمالك في عهد مرتضى منصور انتصر على الهلال السعودي بطل آسيا، وعلى الترجي التونسي بطل إفريقيا، وعلى النجم الساحلي بطل البطولة العربية".

وكشف مرتضى منصور بإن مجلس الإدارة كان قراره منذ اللحظة الأولى هو المشاركة في لقاء السوبر الإفريقي في قطر بشكل طبيعي، وما حدث كان "خدعة".

وشرح "منذ اللحظة الأولى، وقرارنا هو لعب السوبر في قطر ولكن ما فعلناه كان بهدف الحصول على تأمين أفضل لكل لاعبي الزمالك في قطر، وهو ما حدث".

واستمر "اتركوا مجلس الإدارة يعمل سياسيا ورياضيا. نعرف جيدا ماذا نفعل".

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ونجح الزمالك في حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

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