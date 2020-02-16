تلوث الهواء يؤجل مباراة في الدوري الإسباني

الأحد، 16 فبراير 2020 - 00:38

كتب : FilGoal

ملعب إيبوروا

تأجلت مباراة إيبار وريال سوسيداد في الجولة 24 من الدوري الإسباني، إلى أجل غير مسمى، بسبب تلوث الهواء.

المباراة كان مقررا إقامتها في الرابعة بتوقيت إسبانيا مساء الأحد في ملعب إيبوروا بإقليم الباسك، لكن رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيلها.

وارتفعت نسبة التلوث في الهواء 40 مرة عن النسبة الطبيعية خلال الأيام الماضية بسبب اشتعال مكب نفايات قريب من المنطقة التي يتواجد فيها الملعب.

أخبار متعلقة
بعد أزمة "الملهى الليلي".. هل اقتربت إقالة جوتي من تدريب ألميريا؟ مدرب خيتافي يتحدث عن عدم مصافحة سيتيين.. ويصرح: برشلونة أهدر الوقت ضربة جديدة لـ برشلونة.. راديو كتالونيا: ألبا يغيب عن الكلاسيكو وصدام نابولي المعركة تستمر في مؤتمر سيتيين: خيتافي ارتكب 29 مخالفة وتحصلنا على إنذارات أكثر

لتنصح وزارة الصحة الباسكية بعدم إقامة أي فعالية رياضية في المناطق المحيطة بمكان الحرائق خلال الفترة الحالية.

واتفقت رابطة الدوري الإسباني، مع الاتحاد الإسباني، والناديين، ثم أعلنت قرار التأجيل.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثامن في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

ليفربول لا يُقهر

مدرب صن داونز يتحدث عن إصابة حارسه

الأمن يرفض طلب الأهلي

برشلونة ينتصر في المعركة العقائدية

الإعلان عن حكم الأهلي وصن داونز

الدوري الإسباني ريال سوسيداد إيبار
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: الجنايني لم يستقبل بعثة الزمالك مثل الأهلي.. وهذا سبب "خدعة" السوبر الإفريقي 50 دقيقة | مصر
تعرف على حكمي مواجهتي الزمالك والترجي.. رضوان جيد وظهور جزائري نادر ساعة | إفريقيا
تلوث الهواء يؤجل مباراة في الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة - الإسماعيلي يتحدى الرجاء.. وريال مدريد لتجنب المفاجأة ساعة | مصر
أتالانتا يتوعّد فالنسيا بفوز مثير على روما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك