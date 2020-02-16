مواعيد مباريات الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة - الإسماعيلي يتحدى الرجاء.. وريال مدريد لتجنب المفاجأة

دُفعة كبيرة من المباريات تحل على عشاق كرة القدم اليوم الأحد أوروبيًا ومحليًا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 16 فبراير 2020 والقنوات الناقلة.

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الإسماعيلي يخوض مباراة قوية أمام ضيفه الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال، في تمام السادسة مساءً، عبر أبو ظبي الرياضية 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

وفي كأس مصر، يلعب وادي دجلة أمام نادي مصر في الثانية مساءً عبر أون سبورت.

وترتفع حدة الدوري الإنجليزي بلقاء أرسنال ونيوكاسل يونايتد في السادسة والنصف عبر beIN Sports 2.

كما يلعب الثنائي المصري: محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد المحمدي، رفقة فريقهما أستون فيلا في مواجهة توتنام هوتسبير بالرابعة مساءً عبر beIN Sports 2.

وفي الدوري الإسباني، يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 3.

كما يستقبل إشبيلية نظيره إسبانيول في الواحدة مساءً عبر beIN Sports 3.

وفي قمة الجولة بالدوري الإيطالي، يحل إنتر ميلان ضيفا على لاتسيو في التاسعة و45 دقيقة مساءً عبر beIN Sports 4.

ويستقبل يوفنتوس نظيره بريشيا في الرابعة مساءً عبر beIN Sports 4.

كما يلعب كالياري ونابولي في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4.

وفي الدوري الألماني يحل بايرن ميونيخ ضيفا على كولن في الرابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 5.

أما في الدوري الفرنسي، فيلعب ليل أمام أوليمبيك مرسيليا في قمة الجولة بتمام العاشرة مساءً عبر beIN Sports 6.

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