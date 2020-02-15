أتالانتا يتوعّد فالنسيا بفوز مثير على روما

السبت، 15 فبراير 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

أتالانتا

واصل أتالانتا نتائجه المميزة، وقلب تأخره أمام ضيفه روما إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب أتليتي أتزوري دي إيطاليا، بالجولة 24 من الدوري الإيطالي.

إدين دجيكو تقدّم لـ روما في نهاية الشوط الأول، لكن أتالانتا عاد بهدفين متتاليين في الشوط الثاني بواسطة خوسيه لويس بالومينو، وماريو باساليتش.

ليرفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الخامس.

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أتالانتا كان قد تغلّب على روما 2-0 في مباراة الدور الأول، ليكون قد قهر الذئاب ذهابًا وإيابًا لأول مرة منذ موسم 2002\2003.

فريق "الإلهة" لم يخسر إجمالا في آخر 5 مباريات أمام روما.

أتالانتا كان قريبا من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة التاسعة بواسطة أليخاندرو جوميز، لكن خروج باو لوبيز السريع من مرماه أنقذ مرمى روما.

وبينما استعد الجميع للتوجه إلى غرف خلع الملابس، خطف دجيكو الكرة من دفاع أتالانتا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وتقدّم للضيوف بهدفٍ صاعق.

أتالانتا لم يستسلم، فدخل الشوط الثاني بقوة، وأدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني بالومينو في الدقيقة 50.

الدقيقة 59 شهدت حدثين سعيدين لـ أتالانتا، أولا دخول الكرواتي باساليتش، وثانيا تسجيله الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد 19 ثانية فقط من وضع قدمه في الملعب.

أتالانتا استعد بالشكل الأمثل لمواجهته التاريخية أمام فالنسيا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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