الزمالك قبل السوبر المصري: أفضل بطولة هي التي نحصدها على حساب الأهلي

السبت، 15 فبراير 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مواجهة فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "أفضل بطولة هي التي نحصدها أمام الأهلي".

قمة نارية مرتقبة تجمع بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري يوم الخميس المقبل في الإمارات.

وقال أحمد مرتضى: "أفضل بطولة هي التي نحصدها على حساب الأهلي".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "الأهلي فريق كبير وتحتاج لأن تكون في أقصى تركيزك من أجل الانتصار عليه".

وتابع "الزمالك اسم كبير ومجلس الإدارة وفر كل شيء ممكن ونتمنى إسعاد الجماهير من جديد بلقب آخر".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن تكون المباراة ممتعة وجيدة بين الفريقين وأن ننجح في حصد اللقب في النهاية".

ونجح الزمالك في حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

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