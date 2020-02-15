ميدو مازحا: أخيرا وجدنا كرة حسام غالي الذي أهدرها في ركلة جزاء السوبر قبل 3 سنوات

السبت، 15 فبراير 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

حسام غالي - ميدو

مزح أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مع حسام غالي قائد ونجم الأهلي السابق بشأن ركلة الترجيح التي أهدرها الأخير في السوبر المصري قبل 3 سنوات.

وخلال استضافة الثنائي على قناة أبو ظبي الرياضية أخرج ميدو كرة وقال مازحا: "أخيرا وجدنا الكرة التي أهدرها غالي عندما سدد ركلة الترجيح أمام الزمالك في السوبر قبل 3 سنوات".

وأضاف ميدو "وجدنا الكرة اليوم بعد 3 سنوات بحثا عنها هنا في أبو ظبي".

أخبار متعلقة
تريزيجيه: سنفوز على توتنام ماني: لم أعرف أنني وصلت للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي بكعب رومارينيو.. اتحاد جدة يكتب موعدا ناريا مع الشباب في نصف نهائي البطولة العربية كلوب: الرياح أثرت علينا في الشوط الأول ضد نورويتش

ليرد عليه غالي مازحا أيضا "هذه الكرة حققت بها الكثير من البطولات والإنجازات أيضا".

وكان غالي أهدر ركلة ترجيح أمام الزمالك في السوبر المصري عام 2017 في أبو ظبي، ووقتها فاز الأبيض بالبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في كأس السوبر المصري الذي يقام في أبو ظبي.

اقرأ أيضا:

ليفربول لا يُقهر

مدرب صن داونز يتحدث عن إصابة حارسه

الأمن يرفض طلب الأهلي

برشلونة ينتصر في المعركة العقائدية

الإعلان عن حكم الأهلي وصن داونز

الزماك الأهلي ميدو حسام غالي السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: الجنايني لم يستقبل بعثة الزمالك مثل الأهلي.. وهذا سبب "خدعة" السوبر الإفريقي ساعة | مصر
تعرف على حكمي مواجهتي الزمالك والترجي.. رضوان جيد وظهور جزائري نادر ساعة | إفريقيا
تلوث الهواء يؤجل مباراة في الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة - الإسماعيلي يتحدى الرجاء.. وريال مدريد لتجنب المفاجأة 2 ساعة | مصر
أتالانتا يتوعّد فالنسيا بفوز مثير على روما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك