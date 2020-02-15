ميدو مازحا: أخيرا وجدنا كرة حسام غالي الذي أهدرها في ركلة جزاء السوبر قبل 3 سنوات

مزح أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق مع حسام غالي قائد ونجم الأهلي السابق بشأن ركلة الترجيح التي أهدرها الأخير في السوبر المصري قبل 3 سنوات.

وخلال استضافة الثنائي على قناة أبو ظبي الرياضية أخرج ميدو كرة وقال مازحا: "أخيرا وجدنا الكرة التي أهدرها غالي عندما سدد ركلة الترجيح أمام الزمالك في السوبر قبل 3 سنوات".

وأضاف ميدو "وجدنا الكرة اليوم بعد 3 سنوات بحثا عنها هنا في أبو ظبي".

ليرد عليه غالي مازحا أيضا "هذه الكرة حققت بها الكثير من البطولات والإنجازات أيضا".

"هذه كرة ركلة الترجيح التي أهدرها حسام غالي في السوبر المصري.. يبحثون عنها منذ 3 سنوات" ميدو مازحاً مع حسام غالي#القاهرة_أبوظبي #أبوظبي_الرياضية 1#كلاسيكو_العرب_على_أبوظبي_الرياضية @midoahm pic.twitter.com/uZJjkG21Dm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 15, 2020

وكان غالي أهدر ركلة ترجيح أمام الزمالك في السوبر المصري عام 2017 في أبو ظبي، ووقتها فاز الأبيض بالبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في كأس السوبر المصري الذي يقام في أبو ظبي.

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