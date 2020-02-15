بكعب رومارينيو.. اتحاد جدة يكتب موعدا ناريا مع الشباب في نصف نهائي البطولة العربية
السبت، 15 فبراير 2020 - 22:46
كتب : FilGoal
تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال، بفوزه على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بهدف دون رد، في إياب ربع نهائي المسابقة.
هدف البرازيلي رومارينيو في بداية الشوط الثاني كان كفيلا بعبور اتحاد جدة إلى المربع الذهبي.
وتجاوز الاتحاد تعادله ذهابا في جدة 1-1، ليخطف فوزا ثمينا من قلب المغرب، أهلّه إلى الدور التالية في البطولة العربية.
وسيكون الاتحاد على موعد مع صدام ناري أمام مواطنه الشباب في نصف النهائي.
وسجل رومارينيو هدفه الجميل بكعب القدم في الدقيقة 50، وعجز أولمبيك آسفي عن تعويضه.
من مدينة #اسفي |
شاهد 🎥 هدف الاتحاد الاول..
#أولمبيك_أسفي_المغربي : 0#الاتحاد_السعودي : 1
- روماريو داسيلفا (50)
إياب #دور_8
- نتيجة مباراة الذهاب:
(1 للاتحاد 1 لأولمبيك). #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/y076RVrpHW— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 15, 2020
ليكتمل عقد المربع الذهبي، بصدام سعودي خالص في جهة، ومواجهة مصرية مغربية بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في جهة أخرى.
وسبق للاتحاد الفوز بالبطولة عام 2005 على حساب الصفاقسي التونسي.
كما خسر الاتحاد النهائي في مناسبتين أخريين أمام الرشيد العراقي في 1987، والهلال السعودي في 1994.
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