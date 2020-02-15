تريزيجيه: سنفوز على توتنام

أبدى محمود حسن "تريزيجيه" ثقته في قدرة أستون فيلا على تحقيق الفوز أمام توتنام هوتسبير.

أستون فيلا يستقبل توتنام في ملعب فيلا بارك غدا الأحد، بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وصرّح تريزيجيه: "عندما نلعب في فيلا بارك يكون شعورا رائعا، الجماهير رائعة للغاية وتساندنا بقوة طوال الوقت".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "سنقاتل لإسعادهم، سنفعل كل ما نستطيع لذلك".

وأكمل: "مباراة الأحد أمام توتنام ستكون كبيرة، سنقاتل معا، وسنحقق الفوز".

وأتم: "نشعر بالثقة بالطبع، كل لاعب يعمل بجد لأجل الفوز في مباراة الأحد إن شاء الله".

تريزيجيه (25 عاما) سجل 4 أهداف وصنع 3 في 28 مباراة خاضها بقميص أستون فيلا منذ انضمامه إليه مطلع الموسم قادما من قاسم باشا التركي.

ويحتل أستون فيلا المركز 17 برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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