تقرير: صفقة قياسية في هولندا.. أياكس يُحكم قبضته على موهبة ساو باولو

السبت، 15 فبراير 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

أنتوني - ساو باولو

أياكس ساو باولو أنتوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على حكمي مواجهتي الأهلي وصن داونز.. بكاري جاساما في جنوب إفريقيا 9 دقيقة | إفريقيا
قائمة ريال مدريد - بعد غياب 3 شهور.. عودة هازارد أمام سيلتا فيجو 24 دقيقة | أوروبا
بعد طلب نقل اللقاء للمغرب.. المصري لـ في الجول: وزير الرياضة طلب تأجيل حسم الملعب 41 دقيقة | مصر
قبل مواجهة الأهلي.. إصابة أونيانجو في انتصار صن داونز 53 دقيقة | إفريقيا
قائمة الإسماعيلي – عودة كادو قبل مواجهة الرجاء ساعة | الدوري المصري
تنس - ميار شريف تحجز مقعدا في نهائي زوجي سيدات بطولة زد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك