مورينيو: أين الاهتمام؟ لماذا نلعب الأحد ولدينا مباراة الأربعاء في دوري الأبطال؟

السبت، 15 فبراير 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

مورينيو

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام تحديد يوم الأحد موعدا لمباراته ضد مضيفه أستون فيلا في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على اعتبار أنه يلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال البرتغالي في تصريحات صحفية:"ليستر سيتي ضد ولفرهامبتون مساء الجمعة، لماذا؟ هل يلعبان الأسبوع المقبل في دوري الأبطال؟ لا. لا ليستر ولا ولفرهامبتون. الأخير يلعب يوم الخميس في الدوري الأوروبي".

واستمر مورينيو (57 عاما) "لدينا مباراة في دوري الأبطال ولا نلعب الجمعة أو السبت، وإنما الأحد. ليس طبيعيا ما يحدث. الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله إن الاهتمام غير موجود. اختاروا ما يحلو لهم ولا يدركون كيف يضرون ناديا إنجليزيا".

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وواصل المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "أمامنا أسبوع صعب، بعد ذلك، بالتأكيد، نود مواجهة تشيلسي يوم الأحد بعد مباراتنا ضد لايبزيج، لكن لا، سنلعب السبت. نود أن نلعب السبت في الخامسة مساء، لكن سنلعب في الثانية عشرة ظهرا!".

ويستضيف توتنام فريق لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتمنى مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين، أن يتاح له وقت أكبر للاستعداد لمواجهة الفريق الألماني في البطولة القارية.

ويحتل توتنام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 37 نقطة.

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