لا يحدث إلا في كولومبيا.. انقطاع الأضواء يمنح ريونيجرو نقطة التعادل في الدوري

السبت، 15 فبراير 2020 - 11:30

كتب : إسلام أحمد

توليما - ريونيجرو - دوري كولومبيا

انتظر حكم مواجهة ديبورتس توليما وريونيجرو في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الكولومبي، 22 دقيقة من أجل إنهاء المباراة بعد انقطاع أضواء كشافات الملعب.

في الوقت الذي كاد أن يخطف فيه توليما هدف الانتصار انقطعت أضواء كشافات الملعب تاركة غضب من الضيوف وأثارت الشكوك ضد أصحاب الأرض للاحتفاظ بنقطة التعادل.

الشوط الأول انتهى بتقدم توليما في الدقيقة 38، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل أندريس رينتيريا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

أخبار متعلقة
تسليم لاعب كولومبيا السابق للولايات المتحدة بتهمة الإتجار في المخدارت مهاجم كولومبيا يروي تفاصيل حماية تشيلافيرت من القتل رونالدينيو يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا بالفيديو - رونالدينيو يُمتع في المباراة الوداعية الأولى بـ كولومبيا

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء لصالح توليما.

وقبل تنفيذ الركلة انقطعت أضواء 3 كشافات من أصل 4 في الملعب.

وانتظر الفريقان وحكم اللقاء لمدة 20 دقيقة من أجل تنفيذ الركلة واستكمال الدقائق الثلاثة المتبقية من المباراة، ومن ثم أُطلقت صافرة النهاية بالتعادل بين الفريقين.

نقطة تقاسمها الفريقان وارتفع بها رصيد ريونجيرو عند 8 نقاط، مقابل 6 لـ توليما في ترتيب مرحلة أبرتورا لموسم 2020.

طالع أيضا

مواعيد مباريات السبت الكروي

تقرير: الأهلي السعودي يقيل جروس

المصري يهاجم التحكيم بعد الخسارة من الأهلي

فايلر: لست راضيا عن أداء الأهلي

بنشرقي: السوبر الإفريقي مجرد بداية

مراسم تتويج الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

الدوري الكولومبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب أبو قير لـ في الجول: لا يهمنا مواجهة الأهلي أو الترسانة.. وهذا سبب دعم ناشئ الزمالك 20 دقيقة | مصر
مدرب الرجاء: سنعمل على الفوز ذهابا وإيابا ضد الإسماعيلي 30 دقيقة | مصر
مدرب صن داونز يكشف لـ في الجول موقف أونيانجو بعد الإصابة.. وجاهزية ظهيره لمواجهة الأهلي 34 دقيقة | إفريقيا
بعد إقصاء الحدود.. لاعبو أبو قير لـ في الجول: الجميع يتوقع الأهلي لكننا نتمنى الترسانة 35 دقيقة | مصر
جوميز: لمست تعطش لاعبي الإسماعيلي للفوز ضد الرجاء.. نسعى لتفادي أخطاء لقاء الزمالك 44 دقيقة | مصر
في معركة عقائدية شرسة.. برشلونة يتجاوز خيتافي بصعوبة بالغة 45 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك