لا يحدث إلا في كولومبيا.. انقطاع الأضواء يمنح ريونيجرو نقطة التعادل في الدوري

انتظر حكم مواجهة ديبورتس توليما وريونيجرو في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الكولومبي، 22 دقيقة من أجل إنهاء المباراة بعد انقطاع أضواء كشافات الملعب.

في الوقت الذي كاد أن يخطف فيه توليما هدف الانتصار انقطعت أضواء كشافات الملعب تاركة غضب من الضيوف وأثارت الشكوك ضد أصحاب الأرض للاحتفاظ بنقطة التعادل.

الشوط الأول انتهى بتقدم توليما في الدقيقة 38، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل أندريس رينتيريا هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة الجزاء لصالح توليما.

وقبل تنفيذ الركلة انقطعت أضواء 3 كشافات من أصل 4 في الملعب.

Con algunas luces apagadas el Deportes Tolima se quedó sin cobrar un tiro libre en el Estadio Alberto Grisales. Empate 1x1 frente al Águilas Doradas de Rionegro. pic.twitter.com/K9HcFufLNO — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) February 15, 2020

وانتظر الفريقان وحكم اللقاء لمدة 20 دقيقة من أجل تنفيذ الركلة واستكمال الدقائق الثلاثة المتبقية من المباراة، ومن ثم أُطلقت صافرة النهاية بالتعادل بين الفريقين.

نقطة تقاسمها الفريقان وارتفع بها رصيد ريونجيرو عند 8 نقاط، مقابل 6 لـ توليما في ترتيب مرحلة أبرتورا لموسم 2020.

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