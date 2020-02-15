تقرير: جريزمان حل إنتر لبيع لاوتارو إلى برشلونة

يستغل إنتر الإيطالي رغبة برشلونة الإسباني في ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان.

جريدة "توتوسبورت" الإيطالية قالت إن إنتر سيقدم عرضا من أجل ضم الفرنسي مستغلا رغبة برشلونة في ضم لاوتاروز.

الأرجنتيني البالغ 22 عاما يعد ضمن أبرز اهتمامات برشلونة لدعم الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لكن قيمة الصفقة قد تعرقل ضم اللاعب.

ويمتلك مهاجم إنتر شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو وقد يوافق برشلونة على إدراج الفرنسي في الصفقة لتقليل قيمة المقابل المادي لعدم مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف.

وأضاف التقرير أن إنتر قد يطلب التشيلي أرتورو فيدال، الإسباني كارليس ألينيا، البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الفرنسي جان كلير توديبو.

وعلى الرغم من ذلك وضعت الصحيفة الإيطالية، المهاجم الفرنسي ضمن القائمة التي قد يطلب إنتر التعاقد معها.

جريزمان سجل الموسم الجاري مع برشلونة 12 هدفا في 32 مباراة، مقابل 16 هدفا لـ لاوتارو في جميع المسابقات مع إنتر.

في المقابل فأن جريدة "لا جازيتا ديللو سبورت" قالت إن إنتر يضع نصب عينه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال لتعويض رحيل مارتينيز.

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