توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا

السبت، 15 فبراير 2020 - 00:54

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل برقم 24 من أجل كوبي

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن البرازيلي نيمار سيكون جاهزا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال.

نيمار أصيب في الضلوع أثناء مواجهة مونبيلييه في الدوري الفرنسي منذ الأول من فبراير في الفوز بنتيجة 5-0.

توخيل قال في المؤتمر الصحفي:"سوف نقرر رفقة الطبيب عقب إجراء الفحوصات، إذا لعب غدا أو لم يلعب، بالتأكيد سيكون متواجدا أمام بوروسيا دورتموند، ربما ليس في أفضل حالاته مثلما كان من أسبوعين".

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وواصل "أنا متأكد منه أنه سيساعدنا في المبارة وآمل ألا يتعرض للإصابة وأن يكون قادرا على لعب مباريات متتالية حتى نهاية الموسم".

وأضاف "لم نخاطر به أمام ليون وديجون، في النهاية هو يوافق على المشاركة واعتقد أن هذا جيد لأن القرار مشترك".

وأتم الألماني "ماركينيوس وماركو فيراتي وإدريسا جايا لائقين لمواجهة إميان".

نيمار شارك الموسم الجاري في 18 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 10.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 61 نقطة وخلفه مارسيليا برصيد 49 نقطة.

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