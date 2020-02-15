فالنسيا وأتليتكو يعمّقان جراحهما بتعادل مثير من 4 أهداف

تعادل فالنسيا أمام ضيفه أتليتكو مدريد بهدفين لكل طرف، على ملعب مستايا، بافتتاح الجولة 24 من الدوري الإسباني.

جابرييل باوليستا، وجيوفري كوندوجبيا سجلا هدفي فالنسيا، فيما سجل ماركوس يورينتي، وتوماس بارتي هدفي أتليتكو في مواجهة غاب المهاجمون عن السطوع فيها.

ليرفع أتليتكو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع الذي بات مهددا بفقدانه، ويرفع فالنسيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

video:1

نتائج فالنسيا السلبية أمام فالنسيا تواصلت، إذ لم يهزمه في 11 متتالية، وهو أسوأ سجل للخفافيش في تاريخ مواجهاتهم مع الروخيبلانكوس.

لكن فالنسيا حافظ بهذا التعادل على سجله خاليا من الهزائم في ملعب مستايا بالدوري الإسباني هذا الموسم، فانتصر 7 مرات، وتعادل 6.

في المقابل، أكدت هذه المباراة معاناة أتليتكو خارج ملعبه، فالفريق العاصمي لم يفز سوى مرة واحدة في 12 تنقلا خارجيا متتاليا.

أتليتكو كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 15 بواسطة يورينتي.

اللاعب القادم من ريال مدريد في الصيف الماضي، سجّل أول أهدافه بقميص أتليتكو في مباراته العشرين، وأول هدف في الدوري الإسباني عموما الذي خاض فيه 70 مباراة مع 3 فرق.

لكن فالنسيا رفض إنهاء الشوط الأول متأخرا، فسجل المدافع البرازيلي باوليستا التعادل بعد تمريرة ماكسي جوميز في الدقيقة 40.

وبدوره، كان هذا الهدف هو الأول لـ باوليستا بقميص فالنسيا في مباراته رقم 114 مع الخفافيش.

لاعبو الوسط واصلوا التألق، فأعاد الغاني توماس أتليتكو إلى المقدمة سريعا في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

إفريقي آخر أطل برأسه في اللقاء، هو كوندوجبيا الذي أدرك التعادل لـ فالنسيا بعد عرضية داني باريخو في الدقيقة 59.

لينتهي الصدام بين قوتين كلاسيكيتين في الدوري الإسباني على تقاسم النقاط.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

طالع أيضا

أجمل هدية عيد حب لجماهير الزمالك

مؤتمر فايلر: فزنا بثلاثية لكنني لست راضيا عن الأداء

مرتضى: لن ألعب لقاء الأهلي

تقرير: مانشستر سيتي مهدد بخصم نقاط في الدوري الإنجليزي

قارة إفريقيا تبتسم لـ الزمالك