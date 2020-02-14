دورتموند يؤكد عقدة يوم الجمعة ويكتسح فرانكفورت

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف دون رد، في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بافتتاح الجولة 22 من الدوري الألماني.

لوكاس بيتشك، وجادون سانشو، وإرلينج هالاند، ورافاييل جيريرو سجلوا أهداف دورتموند.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني مؤقتا. ويتجمّد رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز التاسع.

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لتتأكد عقدة فرانكفورت، إذ لم يفز سوى مرة واحدة في آخر 19 مباراة يوم الجمعة.

فيما وصل دورتموند إلى 63 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، رقم قياسي بعد مرور 22 جولة لا يعادله سوى بايرن ميونيخ موسم 1973\1974، وهامبورج 1981\1982.

دورتموند افتتح التسجيل في الدقيقة 33 بتسديدة يسارية من البولندي المخضرم بيتشك.

ليصير بيتشك (34 عاما و356 يوما) ثاني أكبر لاعب يسجل لـ دورتموند في الدوري الألماني بالقرن 21، بعد كريستيان فورنس (35 عاما و142 يوما).

الإنجليزي سانشو أضاف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة طولية من أكسيل فيتسل، ومهارة جميلة أتبعها بهز الشباك للمرة 13 في الموسم الحالي.

سانشو تفوق بالفعل بعد 22 جولة على رقمه طوال الموسم الماضي بتسجيله 12 هدفا وقتها.

النرويجي المعجزة هالاند ابتعد بالنتيجة في الدقيقة 54 بعد عرضية المغربي المتألق أشرف حكيمي.

وأخيرا اختتم البرتغالي جيريرو الأهداف بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.

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