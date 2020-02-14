شيكابالا: أوفينا بالوعد.. تركيزنا الآن على الأهلي

أوفى محمود عبد الرازق "شيكابالا" بوعده لجماهير الزمالك ورفع لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

الزمالك انتصر على الترجي التونسي عن جدارة واستحقاق بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير أقيم في قطر. (طالع التفاصيل)

شيكابالا لم يتواجد في قائمة الزمالك النهائية أمام الزمالك، إلا أن رفاقه في الفريق نجحوا في حصد لقب السوبر.

وقال شيكابالا: "أوفينا بالوعد الذي اتخذناه قبل المباراة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "وعدنا بحصد لقب السوبر ونجحنا في ذلك".

وتابع "نتمنى دائما إسعاد جماهير الزمالك وحصد الألقاب".

وأكمل حديثه قائلا: "حصد السوبر رد على كل من يقول إننا فريق ضعيف. أوفينا بالوعد وحصدنا اللقب".

وأشار " لن نركز الآن على مواجهتي الترجي في دوري الأبطال. تركيزنا فقط على لقاء الأهلي في السوبر الإفريقي".

وأتم "نسير خطوة خطوة وتركيزنا الآن على لقاء الأهلي".

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الزمالك انتصر على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في لقاء مثير وناري في السوبر الإفريقي.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي.

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.















































































































































































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