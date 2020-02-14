معين الشعباني: سجلنا هدفا وكان لابد أن تتدخل تقنية الفيديو لحسم الأمر

يعتقد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي أن لفريقه هدفا في لم يُحتسب في لقاء السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

الزمالك احتفل بعيد الحب بافضل طريقة ممكنة وأهدى جماهيره لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بالفوز على بطل تونس 3-1.

بن حمودة سجل هدف تعادل ثان للترجي في الدقائق الأخيرة لكن الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز ألغاه بداعي وجود خطأ.

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الشعباني قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء "استقبلنا هدف مبكر في بداية اللقاء وحاولنا العودة في النتيجة طيلة الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني لعبنا بقوة وسجلنا هدف التعادل، لكن من خطأ تقدموا سريعا، وهذا يحدث في كرة القدم".

وأضاف "سجلنا هدف التعادل والبعض قال لي أن الهدف صحيح وكان لابد أن تتدخل تقنية الفيديو لحسم الأمر".

وأتم "نركز على المباريات المقبلة وهذه كرة القدم وأقول مبروك للزمالك".























































































الترجي سيكون على موعد مع مواجهتين ناريتين أمام الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ثلاثية الزمالك جاءت عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي

بينما هدف الترجي الوحيد جاء عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من علامة الجزاء.

لقب السوبر الإفريقي هو الرابع في تاريخ الزمالك، ويا له من لقب في عيد الحب.

الزمالك قدم أجمل هدية عيد حب لجماهيره. هدية لا يوجد أجمل منها لجماهير الفارس الأبيض.

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