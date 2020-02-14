تقنية الفيديو تتعادل للترجي.. وبنشرقي يعيد الزمالك للمقدمة سريعا

شهدت أول ربع ساعة من الشوط الثاني في كأس السوبر الإفريقي، إثارة كبيرة بين الترجي والزمالك.

بطل الكونفدرالية أنهى الشوط الأول متقدما بهدف يوسف أوباما، قبل أن يدخل الترجي الشوط الثاني بقوة.

الحكم فيكتور جوميز احتسب ركلة جزاء للترجي إثر لمسة يد على محمود الونش، بعد مراجعة تقنية الفيديو لعدة دقائق.

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ليدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجي من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

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لكن انتفاضة الترجي لم تدم سوى 4 دقائق، فارتكب الغاني بونسو خطأ قاتلا في وسط الملعب، استغله أشرف بنشرقي بانطلاقة رائعة وسدد كرة أرضية زاحفة عانقت شباك الترجي في الدقيقة 58.

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