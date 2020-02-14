بداية ولا أروع يا فرسان.. أوباما يهز الترجي بأسرع أهداف الزمالك في السوبر

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 18:12

كتب : FilGoal

الزمالك - الترجي - أوباما

إذا وضعت جماهير الزمالك بنفسها أفضل سيناريو لمباراة السوبر، لم يكن ليصبح أفضل من ذلك؟ أوباما يا ربااااه.

الزمالك يواجه الترجي التونسي في قطر في السوبر الإفريقي.

ولم ينتظر الفارس الأبيض أكثر من دقيقة واحدة فقط قبل أن يهز شباك الترجي ويتقدم سريعا في النتيجة.

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انطلاقة من محمد عبد الشافي على الجانب الأيسر قبل أن يرسل عرضية ولا أروع على رأس أوباما.

وحول أوباما عرضية عبد الشافي بإتقان في الشباك ليكتب الهدف الأول لـ الزمالك.

120 ثانية فقط احتاجها أوباما ليهز مرمى الترجي ويكتب التاريخ باسمه.

وأصبح أوباما هو صاحب أسرع هدف في تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي.

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