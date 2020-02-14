تشكيل الترجي – واتارا والهوني يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود حمدو الهوني وإبراهيما واتارا هجوم الترجي أمام الزمالك.

أعلن معين الشعباني مدرب نادي الترجي الرياضي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

تشكيل الترجي، شهد تواجد إبراهيما واتارا في الهجوم، بجانب بلال بن ساحة، وحمدو الهوني.

من جهة أخرى، يلعب محمد علي يعقوبي في قلب الدفاع بجانب خليل شمام في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حارس: معز بن شريفية.

الدفاع: إلياس الشتي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي – سامح الدربالي.

الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – كوامي بونسو – فوسيني كوليبالي.

الهجوم: إبراهيما واتارا – بلال بن ساحة – حمدو الهوني.

ويلتقي الترجي مع الزمالك بعد قليل، ضمن كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.

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