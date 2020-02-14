مورينيو: غياب هاري كين مؤثر مثل غياب ميسي عن برشلونة وصلاح عن ليفربول

استشهد جوزيه مورينيو مدرب توتنام بتأثير ليونيل ميسي على برشلونة ومحمد صلاح مع ليفربول، للتدليل على تأثير غياب هاري كين عن فريقه.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس: "تأثير غياب هاري كين؟ بالتأكيد يؤثر علينا. كيف سيبدو أداء برشلونة في غياب ليونيل ميسي؟ يوفنتوس بدون رونالدو أو ليفربول بدون صلاح؟".

وانتقل مورينيو للحديث عن فكرة تدريب توتنام، فقال "لا أذكر أنني قلت يوما بأنني أرفض تدريب توتنام".

وواصل "من يملك فيديو لتصريح مثل ذلك فليخرجه، فأنا لا أذكر بأنني قلت أرفض أي فريق من قبل".

المدرب البرتغالي أكمل "توتنام يمتلك كل الإمكانات التي تسمح بتحقيق النجاح، ولا ينقص النادي إلا تحقيق البطولات. لم يسبق لي أن توليت تدريب فريق يملك نفس البنية التحتية الرائعة لتوتنام. في بورتو حضرت بناء مركز التدريبات، وفي تشيلسي نفس الأمر، وحتى في ريال مدريد شاركت في بناء بعض الأمور".

واسترسل "التحدي الحقيقي الذي يواجهني هو أنني أتولى تدريب توتنام في الدوري الإنجليزي المدجج بالنجوم، ومطالب بتحقيق البطولات في الوقت ذاته".

الاستثنائي أتم "حلاقة شعري؟ لا يوجد سبب معين. ربما الأمر أثار الجدل لأنه لم يكن متوقعا، لكنني كثيرا ما أفعل ما هو غير متوقع".

ويستعد توتنام لمواجهة أستون فيلا يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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