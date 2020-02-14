تشكيل الزمالك المتوقع – زيزو وأوباما أساسيان أمام الترجي

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 10:38

كتب : FilGoal

الزمالك - الدوري المصري

يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك أمام الترجي، ومن خلفه أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة الترجي في كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الزمالك سيشهد تواجد مصطفى محمد كمهاجم أساسي، فيما يبدأ أحمد سيد "زيزو"، ويوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرف بنشرقي خلفه.

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في وسط الملعب، سيتواجد طارق حامد بجانب فرجاني ساسي بشكل طبيعي، فيما يلعب محمد عبد الشافي على الجهة اليسرى.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلعب الزمالك مع الترجي في السادسة مساء اليوم، في كأس السوبر الإفريقي.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في وجهة نظرك أمام الترجي من هنا.

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