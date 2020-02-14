كازورلا: أرسنال سألني عن ثنائي فياريال الشاب

قال سانتي كازورلا لاعب أرسنال السابق وفياريال حاليا إنه تلقى اتصالات من النادي الإنجليزي لسؤاله عن زميليه في الفريق صامويل توشوكويزي وباو توريس، لكنه طلب منه أن ينتظر ويتركهما يتطوران. وذلك في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

بدأ كازورلا حديثه مع الصحيفة الإسباني عن رحيله عن أرسنال قائلا: "إنها ذكرى مؤلمة لا أعلم إن كنت سأتخلص منها يوما".

وواصل "آمل أن يكون بإمكاني اللعب يوما ما لأي فريق وأشكر جماهير الإمارات على محبتهم التي أظهروها لي دائما ويستمرون في ذلك طيلة الوقت".

واستطرد "في الصيف الماضي كانت هناك فرصة لي للعب في كأس الإمارات، لكن في النهاية لم يحدث ذلك الأمر، كان شيئا مؤسفا، آمل أن تفتح تلك الأبواب لي مرة أخرى".

كازورلا ابتعد عن كرة القدم لعامين أجرى فيها 11 عملية جراحية ثم عاد مرة أخرى لكن عودته تزامنت مع رحيله عن أرسنال وانضمامه إلى فياريال في 2018 بعد 6 سنوات مع النادي اللندني.

وواصل صاحب الـ35 عاما حديثه قائلا: "نعم تلقيت اتصالات من أرسنال من أجل السؤال عن صامويل تشوكويزي وباو توريس، سألوني عنهما وأعتقد أن بإمكانهما اللعب في الدوري الإنجليزي قريبا".

وأردف "من الرائع أن تهتم الأندية بلاعبي فياريال الشباب، لكن حاليا أخبرتهم أن يتركوهما معنا".

واسترسل "مازال أمامهما بعض الخطوات، كلاهما لديه شخصية رائعة، وواقعيان للغاية".

وأتم "في حالة باو توريس يسمع حديثا متواصلا عن اهتمام مانشستر سيتي وبرشلونة، لكنه يعي أن عليه التطور كلاعب وفي المستقبل سنرى إلى أين قد يصل".

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