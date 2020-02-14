حفيد مرزباخ: استمتعوا أمام الترجي واصنعوا التاريخ.. أنتم الزمالك فلا تستسلموا أبدا

وجه جورج رونالدو مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير ولاعبي الفريق، قبيل مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك يواجه الترجي مساء اليوم الجمعة في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

وقال مرزباخ في تصريحات لقناة الزمالك: "أهلا بكم، أنا حفيد مرزباخ الذي أسس ناديكم، نادي الزمالك".

وأضاف "لدي رسالة تشجيعية لكم قبل مباراة الفريق الهامة غدا".

جورج مرزباخ أتبع "يجب أن تنتبهوا جيدا لمباراة كأس السوبر الإفريقي. أنتم تستحقوها".

وأكمل "استمتعوا بوقتكم وأنتم تصنعون التاريخ. أنتم نادي الزمالك، لذلك لا تستسلموا أبدا. أنتم الفرسان البيضاء".

حفيد مؤسس الزمالك أتم "لا شيء يستطيع هزيمتكم. أنا سأكون معكم وسأشجعكم من بلجيكا، ودائما ما أتمنى لكم الأفضل".

نادي الزمالك تأسس عام 1911 تحت اسم قصر النيل، وعلى يد جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة في مصر آنذاك.

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