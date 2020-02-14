بيولي: كالابريا لم يتمكن من قطع ذراعيه.. وفخور بالأداء

أبدى ستيفانو بيولي اعتراضه على ركلة الجزاء المحتسبة ضد ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ميلان تعادل مع يوفنتوس وتأجل الحسم في الإياب بعدما سجل رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 90 (طالع التفاصيل).

بيولي قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "راي" الإيطالية: "قلت للاعبين أنه لا يوجد أي ندم على اللقاء وفخور بالأداء وكذلك جماهير الفريق، أدرنا الفوز وخضنا مباراة أمام خصم قوي وعلينا التحسن في مباراة الإياب".

وتابع "كنت مستاءً بسبب عدم احتساب خطأ لصالح إبراهيموفيتش قبل ركلة الجزاء، ولم يتم احتساب نفس الخطأ في مباراة كالياري وبريشيا عقب العودة لتقنية الفيديو لأن المدافع لم ير الكرة".

وعن ركلة الجزاء المحتسبة ضد دافيدي كالابريا "لذلك لا أرى أي فارق في المواقف، كالابريا لم ير الكرة، قفز ولم يقطع ذراعيه لأنه عليك استخدامهما أثناء القفز ولم يكن لديه الوقت ليعدل من وضعية يده".

وأتم "قد نتجادل إذ كانت الكرة في طريقها للمرمى، ولست متأكدا من أن التسديدة كانت في طريقها بالفعل".

وسيعاني ميلان في الإياب إذ يغيب كل من زلاتان إبراهيموفيتش وسامو كاستتيخو وثيو هيرنانديز بسبب تراكم البطاقات، فيما تعرض الأخير للطرد بعد التدخل على باولو ديبالا.

يوفنتوس منذ خسارة السوبر الإيطالي في 2016، ومن قبلها مواجهة الدوري بصاروخية مانويل لوكاتيلي، فاز في جميع المواجهات التالية وعددها 9 من بينها نهائيين لكأس إيطاليا ومباراة السوبر الإيطالي.

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