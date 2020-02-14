رونالدو يخطف تعادلا أمام ميلان في الأنفاس الأخيرة ويؤجل الحسم في كأس إيطاليا

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في ميلان

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بين ميلان ويوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

المواجهة الأولى بين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 2015 شهدت انتهاء سلسلة انتصارات يوفنتوس على ميلان.

يوفنتوس منذ خسارة السوبر الإيطالي في 2016، ومن قبلها مواجهة الدوري بصاروخية مانويل لوكاتيلي، فاز في جميع المواجهات التالية وعددها 9 من بينها نهائيين لكأس إيطاليا ومباراة السوبر الإيطالي.

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الحسم صار مؤجلا لمباراة الإياب في يوفنتوس ستيديوم في الرابع من مارس المقبل.

ماوريسيو ساري أجرى 5 تغييرات على تشكيل يوفنتوس في مباراته الأخيرة خاصة في مركز خط الوسط إذ شارك بلايس ماتويدي وآرون رامسي بدلا من رودريجو بنتانكور وأدريان رابيو.

وكذلك في الشكل الهجومي بتواجد ديبالا بدلا من جونزالو إيجوايين عن مباراة هيلاس فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي.

ودخل ميلان المباراة بتغيير وحيد وبنفس الرسم التكتيكي لمواجهة يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا عن مباراة دربي ميلانو الأخيرة.

الشوط الأول لم يشهد خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، إبراهيموفيتش حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بعدما ضرب بالمرفق ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

البطاقات الصفراء تواصلت وحصل آرون رامسي على بطاقة صفراء وكذلك ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 30 و42.

الأمر انتقل إلى خارج حدود الملعب وحصل ستيفانو بيولي مدرب ميلان على بطاقة صفراء في الدقيقة 43.

الشوط الثاني بدأ سريعا الكرواتي أنتي ريبيتش انفرد بجانلويجي بوفون لكنه سدد وتصدى بوفون بقدميه في الدقيقة 46.

وبعد مرور ساعة من عمر اللقاء سجل ريبيتش من محاولته الثانية في شباك بوفون بعرضية من سامو كاستييخو باغتت بوفون في الزاوية اليمنى.

هيرنانديز صعّب المهمة على زملائه بعد تدخل قوي على باولو ديبالا حصل بسببه على بطاقة صفراء ثانية تاركا الروسونيري بـ 10 لاعبين.

تغييرات ميلان صارت دفاعية مقابل سيطرة ليوفنتوس وهجوم من أجل إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 89 أرسل رودريجو بنتانكور عرضية لرونالدو قابلها بمقصية تصدى لها كالابريا بيده وعقب اللجوء لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء.

رونالدو انبرى للكرة وسددها في شباك دوناروما في منتصف الشبكة ليواصل سلسلة التهديف للمباراة السادسة على التوالي.

رونالدو يواصل تفوقه على إبراهيموفيتش إذا لم يحقق السويدي سوى فوز وحيد في 10 مواجهات مقابل 6 لرونالدو، ورفع البرتغالي رصيده إلى 7 أهداف مقابل 3 للسويدي.

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كريستيانو رونالدو ميلان يوفنتوس كأس إيطاليا
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