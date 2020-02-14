مرتضى: لا للتهويل أو التهوين من الترجي.. ولعب قمة الدوري في موعدها "افتراء"

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن فريقه عليه عدم التهوين أو التهويل من الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهتهما في السوبر الإفريقي.

وقال مرتضى عبر قناة ناديه: "نواجه بطل إفريقيا في العامين الماضيين، ولديه 4 ألقاب دوري أبطال، لكن لا نريد التهويل أو التهوين منه".

وأردف "حتى من يكرهني عليه تمني فوز الفريق. هناك البعض الذين يدعون الانتماء للزمالك يتمنون خسارتنا للسوبر، لكن أنا رئيس مجلس إدارة قد أرحل في أي يوم، عليكم الدعاء للفريق كي يفوز".

وأكمل "أقول للاعبين، أنتم لا تمثلون الزمالك، أنتم تمثلون مصر. اشتريت 10 آلاف علما مصريا وأرسلتهم إلى قطر".

وكشف "أقول للاعبين مثلما قلت لهم بين شوطي مباراة الإسماعيلي حينما طلبت من أيمن حافظ أن أتحدث للاعبين. علينا أن نلعب بهدوء، ولا نستجيب للاستفزازات، متعوا جمهوركم ومتعوا الملايين الذين يتابعونكم. هذه المباريات (فاترينة)، اللاعب الذي يملك عرضا بـ5 مليون قد يصبحوا 30 و40 مليون، لأن العالم كله يتابعكم".

وتحدث مرتضى عن مباراة الدوري المرتقبة بين فريقه والأهلي، المحدد لها يوم 24 فبراير قائلا: "تلقيت موافقة من كاف واستاد القاهرة على أن نلعب مباراة الترجي (في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال) يوم 29 فبراير، والأهلي (عَند) وقام بإرسال رغبته باللعب في نفس التاريخ ضد صن داونز. لا نمانع اللعب يوم 29 ولكن".

واستدرك مرتضى "سنذهب إلى الإمارات بعد السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي، وبعدها نعود بعد يومين لمواجهة الأهلي في الدوري. هذا افتراء".

وأتم "اللاعبون ليسوا ماكينات، هم بشر في النهاية".

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