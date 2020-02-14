هدف واحد يفصل بينهما.. سوسيداد يفوز على ميرانديس بصعوبة في كأس الملك

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 00:31

كتب : FilGoal

سوسيداد

تغلب ريال سوسيداد على منافسه ميرانديس بصعوبة بهدفين لهدف يوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وأٌقيمت المباراة على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في الرابع من شهر مارس المقبل مجددا.

افتتح ميكيل اويارزابال أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

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وأدرك ميرانديس التعادل عن طريق ماتيوس أياس.

ولكن ما هي إلا ثلاث دقائق وسجل مارتن أوديجارد الهدف الثاني لأصحاب الأرض ليؤمن الفوز لسوسيداد.

وتوج سوسيداد باللقب مرتين من قبل وكانت مرة آخر مرة ظفر بالبطولة عام 1987، وفي الموسم التالي وصل للنهائي ولكنه خسر اللقب.

أما ميرانديس الذي يلعب في الدرجة الثانية فلم يسبق له أبدا عبر تاريخه التأهل للنهائي.

لكن إن نجح في التأهل إلى الدوري الأوروبي فهناك 15 ناديا مغمورا سبقوه في ذلك الإنجاز، تعرف عليهم من هنا.

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