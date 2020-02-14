مواعيد مباريات الجمعة 14-2-2020 – الزمالك ضد الترجي.. والأهلي مع المصري

الجمعة، 14 فبراير 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود - الدوري المصري

الزمالك يواجه الترجي والأهلي ضد المصري. نحن على موعد مع يوم كروي رائع.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 14 فبراير 2020، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في السادسة مساء. الزمالك يلاقي الترجي في الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي 2020. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 1.

الأهلي يستضيف المصري الساعة الثامنة والربع مساء في بطولة الدوري. وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

في إسبانيا، يلعب غرناطة مع بلد الوليد الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 2.

أما بروسيا دورتموند، فيواجه إينتراخت فرانكفورت الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.

وأخيرا، يلتقي ولفرهامبتون مع ليستر سيتي الساعة العاشرة مساء في الدوري الإنجليزي. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 2.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

اختر تشكيل الزمالك المثالي أمام الترجي من هنا.

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