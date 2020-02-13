 السوبر الإفريقي – نادر السيد يحكي كواليس لقب 1996.. وماذا لو حدث نفس الأمر ضد الترجي

للزمالك أبطال في مباريات كأس السوبر، ولكن إن كان هناك بطلا واحدا لإحدى 3 بطولات توج بها الأبيض، فهو نادر السيد.

عام 1996، الزمالك يواجه المقاولون في استاد القاهرة والحارس الأساسي للأبيض معروف في وقتها، حسين السيد.

والباقي تاريخ معروف..

"لقاء المقاولون كان بطولة وحالة خاصة، بالطبع هي بطولة قارية ولكن ما يزيدها هي أنها أمام فريق مصري، وهذا أمر هام. وجود جماهيرنا حولنا منحها اهتماما كبيرا".

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وأضاف نادر السيد لـFilGoal.com: "الأمر الهام كذلك هو أنه كان نهاية جيل 1991 التاريخي في النادي، التتويج بها كان مهما جدا".

وأردف "اللقاء كان صعبا لأن الفريقين كانوا يعلمون قدرات بعضهم البعض".

إصابة قبل اللقاء

"قبل اللقاء بـ5 أيام، تعرضت لإصابة في لقاء مزارع دينا، حيث أصبت بشرخ في عظمة الأنف وتورم في الوجه".

وكشف نادر السيد "بعد دقائق من بداية اللقاء، تعرض حسين السيد الحارس الأساسي لإصابة ولم يكن في حسباني أنني سأشارك، ولذا شاركت".

وأكمل "تحدث معي عماد المندوه مدرب الحراس حينها أثناء التسخين، وشدد على ثقته في كحارس، وأنني سأقدم مباراة طيبة بشرط التعامل الجيد مع الالتحامات بسبب إصابتي، على المقابل، لم أكن خائفا على الإطلاق".

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ركلات الجزاء

"مع وصولنا لركلات الترجيح، كان هناك تفاؤلا من اللاعبين بي، ركزت في تحركات اللاعبين لحظيا في وقتها لأن هذا أمر أساسي في تصدي حارس المرمى لركلات الترجيح. ديتليم فيرنر المدير الفني وقتها قال لي إني حارس كبير وسأكون محترفا في إحدى الدوريات الأوروبية قريبا، وهو ما حدث".

ماذا لو تكرر الأمر ضد الترجي؟

يرى نادر السيد أنه في حالة مشاركة محمد أبو جبل كأساسي، ووصول المباراة لركلات الترجيح، فإنه يفضل مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش".

وأتم السيد "جنش لديه الخبرات الكافية في هذه المواقف، ولديه براعة التصدي لركلات الترجيح، ويمتاز بها بجانب خبراته".

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