نهضة بركان لـ المصري: موافقون على لعب مواجهتي الكونفدرالية في المغرب بشرط

رد مجلس إدارة نادي نهضة بركان المغربي على طلب المصري بلعب مواجهتي الكونفدرالية في المغرب.

المصري كشف في وقت سابق عن مخاطبته لنهضة بركان لخوض مباراتي الكونفدرالية في المغرب بسبب رفض اللعب في ملعب الإسماعيلية بـ 1000 متفرج فقط.

وأعلن النادي المغربي موافقته على طلب المصري ولكن بشرطين; الأول هو موافقة الاتحاد الإفريقي على هذا القرار، والثاني هو استضافة الملعب البلدي لبركان (ملعب نهضة بركان) لمواجهتي الذهاب والإياب بسبب "ضيق الوقت ولتسهيل عملية التنظيم".

وحرص نهضة بركان في خطابه لـ المصري على "التقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس المصري على كلمات التهنئة التي شملها خطاب المصري".

وكشف النادي عن موقفه من طلب المصري مشيرا إلى "نتشرف باستقبال المصري وتنظيم المباراتين في المغرب وذلك وفقا لما يلي:

(1) موافقة الاتحاد الإفريقي على هذا القرار.

(2) إجراء مقابلتي الذهاب والإياب بالملعب البلدي لبركان نظرا لضيق الوقت بين المباراتين من أجل تسهيل عملية التنظيم.

(3) تحمل مصاريف الإقامة لمدة 10 أيام لفائدة 35 فردا (3 غرف منفردة و16 غرفة مزدوجة).

(4) تحمل مصاريف الطيران الخارجي والداخلي لفائدة 34 فردا (درجة عادية) وفرد واحد (درجة رجال أعمال).

وطلب نهضة بركان من المصري "ننتظر من إدارة ناديكم الحسم في القرار النهائي من أجل مواصلة باقي التدابير المتعلقة بالتنظيم وإنجاح هذا العرس الكروي العربي".

ويلاقي المصري نظيره نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية في الأول والثامن من شهر مارس المقبل.

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