6 قرارات من إدارة الأهلي بعد اجتماعهم.. ودعوة لوزير الرياضة

أصدر مجلس إدارة الأهلي ستة قرارات عقب اجتماعه الذي أقيم اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب.

وجاءت القرارات كالتالي:

** تكليف خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجاري، لخوض مباراة السوبر المصري المقرر لها يوم 20 من نفس الشهر.

** الموافقة على المواعيد الخاصة بمنتجع مصيف النادي بمرسى مطروح، على أن تبدأ الأفواج بداية من 9 أبريل المقبل وحتى 24 أكتوبر المقبل، بواقع 25 فوجًا.

** الموافقة على إدراج نشاط الرسم الرقمي ضمن الأنشطة الفنية المتاحة بمكتبات النادي.

** مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في علاج أمينة محمود، بطلة النادي ومنتخب مصر السابقة في ألعاب القوى.

** الموافقة على مذكرة مدير عام النشاط الرياضي بشأن إنهاء التعاقد مع اللاعبة الأميركية شاكيلا، المحترفة بصفوف فريق سيدات السلة بالنادي، والتعاقد مع اللاعبة إيتالي لوكاس بدلا منها.

** الموافقة على إقامة بطولة السفارات على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد.

وفي سياق آخر أرسل مجلس إدارة الأهلي دعوة إلى وزير الرياضة أشرف صبحي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال لوضع حجر الأساس لفرع النادي في التجمع الخامس في الواحدة من ظهر السبت المقبل.

وانتهى الأهلي من المخطط العام لفرع التجمع الخامس على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال بناء المرحلة الأولى التي تنتهي بعد عام.

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