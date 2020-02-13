مدرب أزارو في السعودية: لا أخشى الإقالة الخميس، 13 فبراير 2020 - 21:07 كتب : FilGoal وليد أزارو في السعودية وليد أزارو الاتفاق نرشح لكم أخر الأخبار إصابة مهاجم الإسماعيلي الجديد ساعة | مصر بيولي: كالابريا لم يتمكن من قطع ذراعيه.. وفخور بالأداء ساعة | أوروبا مرتضى: لا للتهويل أو التهوين من الترجي.. ولعب قمة الدوري في موعدها "افتراء" ساعة | إفريقيا هدف واحد يفصل بينهما.. سوسيداد يفوز على ميرانديس بصعوبة في كأس الملك ساعة | أوروبا مواعيد مباريات الجمعة 14-2-2020 – الزمالك ضد الترجي.. والأهلي مع المصري 2 ساعة | إفريقيا إيهاب جلال ضد الأهلي.. سيطرة حمراء في كل شيء 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الدم من أجل الذهب يا زمالك.. الفارس يتحدى الترجي السوبر الإفريقي – نادر السيد يحكي كواليس لقب 1996.. وماذا لو حدث نفس الأمر ضد الترجي تاريخ السوبر الإفريقي - هل يكسر الزمالك تفوق "دوري الأبطال"؟ السوبر الإفريقي - إلى الزمالك.. 3 أسباب للتفاؤل قبل مواجهة الترجي رونالدو يخطف تعادلا أمام ميلان في الأنفاس الأخيرة ويؤجل الحسم في كأس إيطاليا الأكثر مشاهدة 1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 4 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه أمس اليوم غدا دوري الأمير محمد بن سلمان 0 الفيحاء 1 الهلال انتهت دوري الأمير محمد بن سلمان 2 الاتفاق 3 الحزم انتهت كأس نجوم قطر 1 الأهلي 0 الغرافة انتهت كأس إيطاليا 1 ميلان 1 يوفنتوس انتهت كأس هولندا 1 جو أهيد إيجلز 4 أوتريخت انتهت الدوري المصري - الأهلي - المصري لم تبدأ 20:15 كأس السوبر الإفريقي - الترجي - الزمالك لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون - ليستر سيتي لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - غرناطة - ريال بلد الوليد لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند - إينتراخت فرانكفورت لم تبدأ 21:30 الدوري الإنجليزي - نورويتش سيتي - ليفربول لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - برشلونة - خيتافي لم تبدأ 17:00 الدوري الإسباني - فالنسيا - أتليتكو مدريد لم تبدأ 22:00 الدوري الألماني - لايبزج - فيردر بريمن لم تبدأ 16:30 الدوري الفرنسي - أميان - باريس سان جيرمان لم تبدأ 18:30 قد ينال إعجابك