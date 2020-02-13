فيرنانديز يكرر ما فعله منذ 1737 يوما ويقصي كورينثيانز من كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 13 فبراير 2020 - 20:18

كتب : إسلام أحمد

فيرناندو فيرنانديز - جواراني الباراجوياني

أقصى جواراني الباراجوياني مستضيفه كورينثيانز البرازيلي من الدور التمهيدي الثاني لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2020 في واحدة من كبرى مفاجآت المسابقة.

الفريق البرازيلي دعم صفوفه في سوق الانتقالات بعدة صفقات أبرزها البرازيلي لوان -أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية 2017- من جريميو، ولم يتوقع أشد المتشائمين خروج الفريق بتلك الطريقة.

ولتأهل جواراني للمرحلة المقبلة بطل وهو المهاجم الباراجوياني فيرناندو فيرنانديز الذي كرر ما فعله منذ 5 سنوات مرة أخرى أمام نفس الفريق بالبطولة ذاتها وعلى نفس الملعب، بالتحديد بعد 1737 يوما.

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في 2015 التقى الفريقان في ثمن نهائي المسابقة وتفوق الفريق الباراجوياني في الذهاب بثنائية دون مقابل.

وفي الإياب على كورينثيانز أرينا سجل فيرناندو هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر المباراة أنهى به أمال الفريق البرازيلي تماما.

وبعد 4 سنوات و9 أشهر عاد اللاعب ذاته لتأكيد تفوق فريقه على كورنثيانز بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف.

في الإياب تقدم كورينثيانز على أرضه وأمام جماهيره بهدفين في الشوط الأول رغم طرد بدرينيو بعد مرور 29 دقيقة من بداية اللقاء.

وظهر فيرناندو مرة أخرى مرتديا ثوب المُنقذ وسجل هدفا في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة.

هدف قاد الفريق للفوز ببطاقة العبور بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد انتهاء المباراتين بالتعادل بنتيجة 2-2.

جواراني يلتقي مع بالستينيو التشيلي في الدور التمهيدي الأخير والمؤهل لدور المجموعات من البطولة القارية الأبرز.

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كوبا ليبرتادوريس جواراني فيرناندو فيرنانديز
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