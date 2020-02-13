5 آلاف مشجع لـ الإسماعيلي أمام الرجاء بقرار أمني.. وموعد طرح التذاكر

الخميس، 13 فبراير 2020 - 17:17

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

رفضت الجهات الأمنية طلب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بزيادة عدد جماهير الفريق أمام الرجاء البيضاوي.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

مجلس إدارة الإسماعيلي طلب في وقت سابق زيادة أعداد الجماهير لـ 10 ألاف مشجع، إلا أن الجهات الأمنية رفضت.

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وأقرت وزارة الداخلية حضور 5 ألاف مشجع بواقع 4500 لـ الإسماعيلي و500 للضيف المغربي.

وفي الجانب ذاته، تبدأ عملية طرح تذاكر اللقاء بداية من يوم الجمعة في الثانية عصرا في مقر النادي.

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر في ثلاثة منافذ داخل النادي، وذلك للتسهيل على الجماهير.

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