قائمة الأهلي – غياب إكرامي وعاشور أمام المصري

الخميس، 13 فبراير 2020 - 16:47

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الصور من الموقع الرسمي للأهلي

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة المصري غدا الجمعة.

وشهدت القائمة استبعاد شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومحمود وحيد.

فيما يظهر أليو بادجي، ومروان محسن، وجونيور أجايي في خط الهجوم.

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ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 14 مباراة.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني - أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حسين الشحات – وليد سليمان – جيرالدو – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ

الهجوم: أليو بادجي – مروان محسن – جونيور أجايي

اختر تشكيل الأهلي المثالي

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