كرة طائرة - اللجنة الأولمبية تعلن تشكيل لجنة إدارة الاتحاد حتى أولمبياد طوكيو

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح محمود حمدي حتى نهاية أولمبياد طوكيو 2020.

ويرأس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الطائرة، سامح محمود حمدي شقيق حسن حمدي وتضم في العضوية كلا من عبد المعطي محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامي محمد إبراهيم وأيمن خليفة وأحمد حاتم وإيهاب عزمي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا بعد الاجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مكونة من 6 مواد بشأن الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ولا يحق لأعضاء تلك اللجنة الترشح للانتخابات المقررة عقب أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء البيان كالآتي:

مادة (1)

تشكل لجنة لإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة سامح محمود حمدي وعضوية كل من:

- عبد المعطي محمد

- نادية رشوان عطية

- سامي محمد إبراهيم

- أيمن خليفة بدوي

- أحمد حاتم البنا

- إيهاب عزمي

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إدارة كافة شئون الاتحاد المقرر لمجلس الإدارة تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية ويحق للجنة الأولمبية المصري أن ترسل مندوبا عنها لحضور اجتماعات اللجنة المشار إليها وكذا اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد المصري للكرة الطائرة.

مادة (3)

تنتهي مدة عمل اللجنة بنهاية الدورة الأولمبية طوكيو 2020 وتقوم باتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد وتشرف على إجراءاتها.

مادة (4)

يحظر على رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار التقدم للترشح لانتخابات مجلس الإدارة في الدورة 2020 - 2024.

ويستمر عمل كل من المدير التنفيذي والمدير المالي الحاليين للاتحاد حتى تمام انتهاء عمل اللجنة.

مادة (5)

تشكل لجنة مالية من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، تكون مهمتها فحص كافة الأمور المالية للاتحاد اعتبارا من 16 فبراير 2020 على أن تنتهي هذه اللجنة من مهمتها في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ صدور القرار ويتم اعتماد الوضع المالي للاتحاد والتصديق عليه.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لانتهاء عمل اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

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