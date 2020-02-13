أزارو يصنع هدفا بطريقة رائعة في هزيمة الاتفاق بالدوري السعودي
الخميس، 13 فبراير 2020 - 15:47
كتب : FilGoal
صنع وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار إلى الاتفاق أول أهدافه في الدوري السعودي أمام الحزم ضمن مباريات الجولة 18.
وليد أزارو
النادي : الاتفاق
وسجل سعد السلولي هدف الاتفاق الأول بصناعة رائعة من أزارو بكعب القدم في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
ولعب أزارو ثالث مبارياته في الدوري السعودي والأولى بشكل أساسي منذ انضمامه نهاية يناير الماضي.
وانتهت المباراة بانتصار الحزم على الاتفاق صاحب الأرض في ملعب الأمير محمد بن فهد بثلاثة أهداف لهدفين.
ويحتل الاتفاق المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.
أما الحزم فوصل رصيده إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.
د51’ هدف للاتفاق! ⚽#سعد_السلولي يقلص الفارق #الاتفاق 1 : 2 #الحزم #الاتفاق_الحزم
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/UkFBYh6QRp— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 13, 2020
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