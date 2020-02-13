فالفيردي: لم أعد أشاهد الكرة كثيرا.. وقد أدرّب في أستراليا

ظهر إرنستو فالفيردي لأول مرة منذ إقالته من تدريب برشلونة قبل شهر.

المدرب الباسكي تواجد في ملعب سان ماميس لتسلم جائزة "القدوة" مؤتمر بلباو الدولي لكرة القدم، وظهر بلحية عكس المعتاد.

وصرّح فالفيردي: "أشكركم على الجائزة، أشعر بالإحراج لتسلمها في وجود كابيللو، وإيروريتا، ومدرب البرازيل، إنهم جميعا مرجعية لي".

واسترجع تجربته مع برشلونة: "في برشلونة تكون تحت الأضواء والأمر كله يتوقف على النتائج. لا أفكر في إذا ما تمت معاملتي بعدل أم لا. علي طوي الصفحة فحسب، أتطلع إلى المستقبل وليس الماضي".

واعترف: "لم أشاهد الكثير من كرة القدم مؤخرا، فضّلت أن أترك بعض المسافة لنفسي".

وأكمل: "كل المدربين يعانون في مشاهدة الفرق التي تركوها. مباراة بلباو وبرشلونة في الكأس مشابهة لمواجهة الدوري، لا أريد الحديث عما إذا كان الفرق قد اختلف أم لا، أريد تجنب الجدل".

وشدد رغم الإقالة المريرة: "كنت محظوظا للغاية بتدريب برشلونة".

وواصل: "قررت الحصول على بعض الراحة، فأنا أدرب بشكل مستمر من فترة طويلة. في الحقيقة أحب تجربة الأشياء الغريبة، من حولي يتحدثون عن الدوري الإنجليزي، وأنا أخبرهم أنني أود التدريب في أستراليا".

وأتم: "شعرت أنني قادر على الفوز بالدوري رغم قوة ريال مدريد هذا الموسم وتركيزه على المسابقة المحلية. لكن من الطبيعي أن يكون الدوري معقد".

فالفيردي (56 عاما) أقيل من تدريب برشلونة يوم 16 يناير الماضي، بعد الخسارة 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

المدرب الباسكي قاد برشلونة منذ صيف 2017، وفاز معه بلقبي دوري إسباني، ولقب كأس ملك، ولقب كأس سوبر.

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