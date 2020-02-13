نجم ليتشي: أحلم بالانتقال إلى برشلونة.. لكن تركيزي مع فريقي حاليا

كشف فيليبو فالكو صانع ألعاب ليتشي عن حلمه بالانتقال إلى برشلونة يوما ما، لكن شدد على تركيزه مع فريقه للاستمرار في الدوري الإيطالي.

فيليبو فالكو النادي : ليتشي برشلونة

ويبلغ فالكو من العمر 28 عاما ويسعى استمرار فريقه في الدوري الإيطالي والابتعاد عن شبح الهبوط.

وقال فالكو في تصريحات لموقع توتو ميركاتو: "أريد الاستمرار في التسجيل وصناعة الأهداف".

وكشف "كطفل أحببت يوفنتوس، لكن حلمي هو اللعب مع برشلونة يوما ما".

ويستعد ليتشي لمباراة منتظرة أمام سبال الأسبوع المقبل في صراع الهبوط.

وخاض فالكو 18 مباراة في الدوري الإيطالي وساهم في 6 أهداف إذ شارك ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

وشدد فالكو "أنا أركز فقط على استمرار ليتشي في الدوري، هذا هو تركيزي حاليا ومتبقي ثلاثة أشهر في الموسم".

وأتم "لكن يبقى حلمي مستقبلا هو الانضمام إلى برشلونة".

ويحتل ليتشي المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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