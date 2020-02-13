بني سويف لـ في الجول: استقرار الجهاز الفني سر النجاح.. انظروا إلى أسوان

شدد محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف، على عدم نية الإدارة إجراء تغييرات في الجهاز الفني بقيادة حسن موسى.

وصرّح الواضح لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة مستقر على استمرار حسن موسى كمدرب للفريق، لا نية لتغيير الطاقم الفني".

ودلل: "الاستقرار الفني ستكون نتائجه جيدة، وخير مثال على ذلك نادي أسوان الذي استمر معه مجدي عبد العاطي".

وأكمل: "حسن موسى يستهدف الصعود إلى الدوري الممتاز، نحن داعمون له. التعادل مع المنيا في ملعب المنيا ليس سيئا رغم التقدم بهدفين".

وأضاف: "لا نتعامل بالقطعة مع المدرب، فأربعة فرق تتنافس على الصعود".

وأوضح: "نادي بني سويف الأكثر حفاظا على الأجهزة الفنية في آخر 10 سنوات، ومن يحافظ على استقراره يمتلك الحظ الأفضل".

وأتم: "ليس هناك عدل في الحضور الجماهيري، نشاهد جماهير في منافسات بحري، ولا نشاهدها في الصعيد. لا نعرف سبب منع الجماهير، فأندية الشركات تمتلك الأموال، والأندية الشعبية تمتلك الجماهير".

وتعادل بني سويف في ملعب المنيا بهدفين لكل طرف الأحد الماضي.

ويحتل بني سويف المركز الثالث في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية، برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن البنك الأهلي المتصدر.

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