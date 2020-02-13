سكاي: حكما الدوري الإنجليزي يفشلان في تخطي اختبار فيفا للياقة البدنية

الخميس، 13 فبراير 2020 - 13:56

كتب : FilGoal

الحكم أندي مادلي

لم يتمكن الحكمان أندي مادلي وديفيد كوت من اجتياز اختبار اللياقة البدنية الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استمرارهما في القائمة الدولية للاتحاد. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الثنائي حضر المعسكر التدريبي للحكام في مدينة مايوركا مؤخرا لكنه لم يتوافق مع المعايير البدنية المطلوبة لكي يتم الإبقاء على اسمه في القائمة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن سبب عدم اجتياز الثنائي للاختبارات هو معاناته من المرض، وسيستمر مادلي وكوت في قائمة فيفا لحكام الصفوة لكنهما سيخضعان للاختبارات مرة أخرى.

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وتولى كوت إدارة مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس والتي فاز بها الأول بنتيجة 3-1 يوم السبت في الدوري الإنجليزي، بينما أدار مادلي مباراة كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد والتي فاز بها الأخير في الجولة الماضية.

مادلي أدار 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراة في كأس الرابطة، وأشهر خلالها 25 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

أما كوت، فأدار 8 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في كأس الاتحاد ومباراة في كأس الرابطة، وأشهر خلالها 47 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

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