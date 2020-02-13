المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري المصري.

الأهلي يحل ضيفا على المصري بملعب المكس يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد.

وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر.

وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.

محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال تعليقا على الخطاب: "أتمنى الالتزام بعدد حضور الجماهيري بين الفريقين، للأسف في أوقات سابقة تفاجأنا بتواجد عدد حضور جماهيري أكبر من النادي الأهلي ولا نريد وجود مشاكل".

وتابع عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس "نعني ما قلنا، لن نخوض المباراة إلا في حال الالتزام بالحضور الجماهيري 15 من كل جانب، أكثر من ذلك لن تبدأ المباراة".

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر الأهلي برصيد 42 نقطة جدول الترتيب.

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