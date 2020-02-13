المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط

الخميس، 13 فبراير 2020 - 00:57

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - المصري

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري المصري.

الأهلي يحل ضيفا على المصري بملعب المكس يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد.

أخبار متعلقة
عضو إدارة المصري يوضح لـ في الجول سبب طلب لعب مباراتي نهضة بركان في المغرب مصدر من المصري لـ في الجول: خاطبنا نهضة بركان لخوض مباراتينا في المغرب اتحاد الكرة يخطر المصري برفض طلبه اللعب في الإسماعيلية تكليف خالد الدرندلي برئاسة بعثة الأهلي في الإمارات لخوض السوبر المصري

وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر.

وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.

محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي قال تعليقا على الخطاب: "أتمنى الالتزام بعدد حضور الجماهيري بين الفريقين، للأسف في أوقات سابقة تفاجأنا بتواجد عدد حضور جماهيري أكبر من النادي الأهلي ولا نريد وجود مشاكل".

وتابع عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة القاهرة والناس "نعني ما قلنا، لن نخوض المباراة إلا في حال الالتزام بالحضور الجماهيري 15 من كل جانب، أكثر من ذلك لن تبدأ المباراة".

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر الأهلي برصيد 42 نقطة جدول الترتيب.

طالع أيضا

هل طلب باشاك شهير ضم وليد سليمان؟

الزمالك يأمل في تكريس عقدة للترجي في السوبر الإفريقي

شاهد هدف كوكا الذي طار بأوليمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان

رامي عباس يتحدث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد

احذر يا زمالك – كيف يسجل الترجي أهدافه

سانشو يرحل عن دورتموند

في الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
السوبر الإفريقي – حمدو الهوني: الترجي مستعد على الأوجه الأمثل للزمالك 47 دقيقة | إفريقيا
أحمد ياسر ريان: قادر على العودة للأهلي.. وأستطيع اللعب مع مصطفى محمد 51 دقيقة | الدوري المصري
السوبر الإفريقي - الشعباني: نلعب ضد الزمالك 3 مرات بنفس الإصرار على الفوز 51 دقيقة | إفريقيا
المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط 55 دقيقة | الدوري المصري
أحداث مؤسفة تصاحب مباراة الرجاء في الدوري.. ومدربه: مواجهة الإسماعيلي أهم ساعة | الوطن العربي
ليون يقصي مارسيليا من ربع نهائي كأس فرنسا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 أزمة مقبلة؟ الزمالك يطلب مواجهة الترجي يوم 29 فبراير في استاد القاهرة
قد ينال إعجابك